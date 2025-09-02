JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Peter de Roo Ungkap Kelemahan Persis Solo

Peter de Roo Ungkap Kelemahan Persis Solo

Selasa, 02 September 2025 – 01:00 WIB
Peter de Roo Ungkap Kelemahan Persis Solo - JPNN.com Jateng
Persis Solo harus pulang dengan tangan hampa usai ditumbangkan Bhayangkara Presisi Lampung FC 0-2 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Jumat (29/8). Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo kembali gagal meraih hasil positif di pekan ke-4 BRI Super League 2025/26. Laskar Sambernyawa harus pulang dengan tangan hampa usai ditumbangkan Bhayangkara Presisi Lampung FC 0-2 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Jumat (29/8).

The Guardians mengunci kemenangan lewat gol Ilija Spasojevic pada menit ke-24 dan Fareed Sadat di menit ke-53. Kekalahan ini menjadi yang kedua bagi Persis setelah sebelumnya digilas Persija Jakarta 0-3 di Manahan.

Pelatih Persis Solo Peter de Roo tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Menurut pelatih asal Belanda itu, anak asuhnya tampil jauh di bawah standar.

Baca Juga:

“Ada banyak hal yang harus diperbaiki, seperti umpan ceroboh dan aliran bola yang lambat. Game plan tidak berjalan sama sekali,” ungkapnya.

De Roo juga menyoroti lemahnya penguasaan bola di lini tengah serta transisi yang kerap gagal. Menurutnya, masalah Persis bukan soal striker atau penyelesaian akhir, melainkan ketidakmampuan tim membangun peluang.

“Bahkan untuk menciptakan peluang saja kita tidak cukup bagus. Setiap momen selalu kehilangan bagian penting untuk bisa mencetak gol,” ujarnya.

Baca Juga:

Dengan hasil ini, Persis masih tertahan di peringkat ke-13 klasemen sementara Super League. Dari empat laga, mereka baru mengoleksi empat poin hasil sekali menang, sekali imbang, dan dua kali kalah. (jpnn)

Peter de Roo mengungkapkan bahwa Persis Solo masih banyak PR.

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persis solo peter de roo liga super indonesia super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU