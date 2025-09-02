JPNN.com

Newcastle Dapatkan Yoane Wissa, Gantikan Isak yang Hengkang ke Liverpool

Selasa, 02 September 2025 – 05:00 WIB
Newcastle Dapatkan Yoane Wissa, Gantikan Isak yang Hengkang ke Liverpool
Newcastle United akhirnya mencapai kesepakatan verbal dengan Brentford untuk memboyong penyerang Yoane Wissa. Foto: X/@brentfordfc

jateng.jpnn.com - Bursa transfer Liga Inggris benar-benar panas di detik-detik terakhir. Newcastle United akhirnya mencapai kesepakatan verbal dengan Brentford untuk memboyong penyerang Yoane Wissa.

Dilansir The Athletic, Senin (1/9), The Magpies menebus bomber 28 tahun itu dengan mahar 55 juta pound atau setara Rp1,22 triliun.

Wissa dijadwalkan segera menjalani tes medis di Tyneside sebelum bursa resmi ditutup pukul 19.00 waktu Inggris.

Striker timnas Republik Demokratik Kongo itu sebelumnya sudah curhat di media sosial. Dia menuding Brentford menghalangi kepindahannya meski ada tawaran menggiurkan dari klub besar.

Wissa memang tak lagi dimainkan pelatih Keith Andrews dalam tiga laga awal musim ini. Padahal musim lalu dia jadi mesin gol dengan catatan 19 gol di Premier League, dan total 49 gol dari 149 penampilan sejak didatangkan dari Lorient tahun 2021.

Kesepakatan ini lahir tak lama setelah Newcastle merelakan Alexander Isak ke Liverpool dengan nilai 130 juta pound (Rp2,28 triliun), rekor baru transfer Liga Inggris. Dana segar itu langsung dipakai untuk mendatangkan amunisi lini depan.

Newcastle United sebelumnya sudah merekrut Nick Woltemade dari Stuttgart dengan harga 65 juta pound, tetapi Wissa dianggap lebih siap menjadi pengganti langsung Isak karena sudah teruji di Premier League.

Pemain yang dikenal tajam di kotak penalti itu menandatangani kontrak empat tahun dan akan mengenakan nomor punggung 9, warisan dari Isak. (antara/jpnn)

Newcastle United akhirnya mencapai kesepakatan verbal dengan Brentford untuk memboyong penyerang Yoane Wissa.

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Sumber antara
