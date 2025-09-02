Gianluigi Donnarumma Resmi Merapat ke Manchester City

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Manchester City akhirnya meresmikan transfer sensasional Gianluigi Donnarumma dari Paris Saint-Germain pada bursa transfer musim panas ini.

Kapten timnas Italia itu langsung dikunci kontrak panjang berdurasi lima tahun, yang membuatnya bakal bertahan di Etihad Stadium hingga Juli 2030 mendatang.

“Bisa menandatangani kontrak dengan Manchester City adalah momen istimewa sekaligus membanggakan. Saya bergabung dengan skuad penuh bakat dunia dan dilatih Pep Guardiola, salah satu manajer terhebat sepanjang sejarah,” ucap Donnarumma dalam pernyataan resmi klub, Selasa (2/9).

Eks kiper AC Milan itu diplot sebagai suksesor Ederson Moraes, yang memilih angkat kaki ke Liga Turki untuk bergabung dengan Galatasaray.

Donnarumma sejatinya baru saja membawa PSG juara Liga Champions musim lalu. Namun, namanya tak lagi masuk rencana jangka panjang Luis Enrique. PSG kini lebih percaya pada Lucas Chevalier, kiper muda Prancis yang ditebus 40 juta euro dari Lille.

Situasi tersebut dimanfaatkan The Citizens yang bergerak cepat dengan menebus klausul Donnarumma senilai 26 juta poundsterling.

“Semua orang di sini sangat antusias menyambut Gianluigi dan kami berharap yang terbaik untuknya selama berseragam City,” kata Direktur Olahraga Manchester City Hugo Viana. (antara/jpnn)