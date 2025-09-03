Sebelum Gabung Lille OSC, Calvin Verdonk Konsultasi dengan Patrick Kluivert

jateng.jpnn.com, PRANCIS - Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk akhirnya resmi berlabuh ke klub Liga Prancis, Lille OSC (LOSC), pada bursa transfer musim panas ini. Kepindahannya ke juara Ligue 1 2020/2021 itu ternyata tak lepas dari saran pelatih Garuda, Patrick Kluivert.

Dalam pernyataannya di laman resmi klub, Selasa (3/9), Verdonk mengaku sempat berbincang dengan Kluivert sebelum memutuskan menerima tawaran Lille.

“Saya berbicara dengan Patrick Kluivert tentang LOSC. Dia memberi tahu saya hal-hal positif tentang klub ini. Dia masih punya teman di sini,” ujar Verdonk.

Seperti diketahui, Kluivert memang punya kenangan singkat bersama Lille. Legenda Belanda itu sempat membela klub asal Prancis Utara tersebut pada musim 2007/2008, sebelum akhirnya pensiun dari dunia sepak bola.

Kepindahan ini juga mencetak sejarah baru. Calvin Verdonk menjadi pemain Indonesia sekaligus Asia pertama yang memperkuat Lille. Pemain berdarah Aceh berusia 27 tahun itu pun mengaku bangga.

“Saya sangat bangga bisa bergabung dengan LOSC. Saya sudah mengenal klub ini sejak lama. LOSC adalah klub besar yang pernah juara liga dan Piala Super Prancis pada 2021, di kompetisi yang terkenal tangguh dan fisik,” ucapnya.

“Tujuan saya? Tentu berkembang sebagai pemain dan pribadi, sekaligus berusaha meraih trofi. Saya tidak sabar bertemu rekan setim dan juga para suporter,” tambah eks NEC Nijmegen itu.

Menurut jurnalis transfer Fabrizio Romano, Lille menebus Verdonk dengan biaya 3 juta euro (sekira Rp56 miliar) dari NEC. Padahal, sang bek kiri sejatinya masih terikat kontrak hingga 2028 setelah memperpanjang kontrak musim lalu.