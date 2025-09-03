Timnas U-23 Indonesia Bidik Kemenangan Perdana Lawan Laos di Sidoarjo Malam Ini

JPNN.com

Rabu, 03 September 2025 – 10:30 WIB
Pesepak bola Timnas U-23 Indonesia berfoto sebelum melawan Timnas U-23 Thailand pada semifinal Piala AFF U-23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (25/7/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/MRH/tom. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

jateng.jpnn.com - Timnas U-23 Indonesia mengawali kiprahnya di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 dengan melawan Laos di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Rabu (3/9) pukul 19.30 WIB.

Skuad Garuda Muda asuhan Gerald Vanenburg wajib meraih poin penuh demi membuka jalan lulus ke putaran final di Arab Saudi, Januari 2026.

Di laga lain Grup J yang dimainkan lebih awal, Makau akan berhadapan dengan Korea Selatan pukul 15.30 WIB.

Vanenburg menegaskan anak asuhnya tak boleh lengah meski bermain di kandang sendiri.

“Yang terpenting adalah menang melawan Laos. Itu prioritas utama. Jangan takut pada lawan, fokus saja untuk meraih tiga poin,” tegas pelatih asal Belanda itu.

Hanya 11 juara grup plus 4 runner-up terbaik yang akan melaju ke putaran final. Indonesia sendiri baru sekali tampil di Piala Asia U-23, yakni pada edisi 2024, dan langsung bikin kejutan dengan menembus semifinal sebelum akhirnya finis peringkat keempat. (antara/jpnn)

Jadwal Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026:

  • Rabu (3/9): Makau vs Korea Selatan (15.30 WIB), Indonesia vs Laos (19.30 WIB)
  • Sabtu (6/9): Indonesia vs Makau (19.30 WIB)
  • Selasa (9/9): Indonesia vs Korea Selatan (19.30 WIB)
