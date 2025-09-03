Rangkuman Transfer BRI Super League: Persija Dikuasai Brasil, Bali United Belanda Banget

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Bursa transfer BRI Super League musim 2025/2026 resmi ditutup. Hasilnya, banyak tim melakukan perombakan besar-besaran demi memperkuat skuad menghadapi musim baru.

Juara bertahan Persib Bandung menjadi salah satu tim yang paling banyak ditinggal pemain asingnya. Nama-nama besar seperti David Da Silva, Ciro Alves, Tyronne del Pino, dan Gustavo Franca resmi angkat kaki.

Sebagai gantinya, Maung Bandung mendatangkan amunisi segar seperti Frans Putros, Thom Haye, Eliano Reijnders, Ramon Tanque, hingga Andrew Jung. Kehadiran lima pemain baru itu diyakini akan menjaga kualitas Persib tetap kompetitif.

Di ibu kota, Persija Jakarta tampil dengan sentuhan Brasil. Setelah menunjuk Mauricio Souza sebagai pelatih, Macan Kemayoran langsung memborong delapan pemain Negeri Samba sekaligus, yakni Gustavo Franca, Maxwell, Alan Cardoso, Bruno Tabarao, Van Basty Sousa, Fabio Silva, Allano Lima, dan Thales Lira.

Tak kalah mengejutkan, Malut United ikut jadi sorotan. Klub asal Ternate itu sukses memboyong deretan eks Persib, mulai dari David Da Silva, Tyronne del Pino, Ciro Alves, Gustavo Franca, hingga striker timnas Dimas Drajad.

Sementara itu, Bali United memilih jalur berbeda. Serdadu Tridatu mempercayakan kursi pelatih kepada Johnny Jansen dari Belanda. Rekrutan anyar mereka pun bernuansa oranye, antara lain Joao Ferrari, Jordy Bruijn, Mike Hauptmeijer, Jens Raven, Mirza Mustafic, Tim Receveur, hingga Thijmen Goppel. (antara/jpnn)

Rekap transfer musim panas BRI Super League 2025/2026 hingga Selasa (2/9) pukul 20.00 WIB:

Arema FC