Eliano Resmi Berkostum Persib Bandung, Begini Kata Tijjani Reijnders

jateng.jpnn.com - Persib Bandung resmi memperkenalkan Eliano Reijnders sebagai amunisi anyar untuk mengarungi Super League 2025/2026. Pemain 24 tahun asal Belanda itu digaet dari PEC Zwolle dengan kontrak berdurasi dua tahun.

Pengumuman transfer Eliano disampaikan Persib lewat akun Instagram resmi klub pada Minggu (31/8). Tak butuh waktu lama, gelandang Manchester City yang juga kakaknya, Tijjani Reijnders, ikut memberikan dukungan.

Dalam unggahan terbaru Persib, Selasa (2/9), Tijjani mengaku bangga atas langkah sang adik melanjutkan karier di Indonesia.

“Halo semua, aku benar-benar bangga dengan adikku Eliano Reijnders telah bergabung bersama Persib Bandung. Mohon jaga dia dengan baik, dan mari kita lanjutkan perjalanan ini,” tulisnya.

Eliano datang dengan bekal lebih dari 100 penampilan di Eredivisie bersama PEC Zwolle. Kehadirannya diproyeksikan memperkuat lini tengah Maung Bandung, baik di Super League maupun Liga Champions Asia.

Kepindahan sang gelandang ke Asia Tenggara menuai pro-kontra. Ada yang menilai Eliano masih cukup potensial untuk melanjutkan karier di Eropa, namun banyak pula yang menyambut positif langkahnya merapat ke Persib.

Meski sudah diperkenalkan secara resmi, Eliano belum tampak dalam sesi latihan Persib. Ia masih bergabung dengan Timnas Indonesia untuk agenda FIFA Matchday September 2025.

Pelatih Bojan Hodak berharap tambahan tenaga baru ini akan memberi variasi taktik sekaligus mendongkrak kualitas permainan Persib sepanjang musim. (antara/jpnn)