Miliano Jonathans Resmi WNI, Timnas Indonesia Makin Tajam?

Kamis, 04 September 2025 – 08:23 WIB
Miliano Jonathans Resmi WNI, Timnas Indonesia Makin Tajam?
Pemain Indonesia Miliano Jonathans menjalani upacara sumpah Warga Negara Indonesia di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (3/9/2025). ANTARA/RAUF ADIPATI

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PSSI bergerak cepat agar pemain muda berdarah Belanda Miliano Jonathans bisa segera memperkuat Timnas Indonesia pada FIFA Match Day September ini.

Miliano baru saja resmi menjalani pengambilan sumpah sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) pada Rabu (3/9) di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta. Sebelumnya, empat pemain naturalisasi lain, seperti Mauro Zijlstra, Pauline Jeanette van de Pol, Isabel Corian Kopp, dan Isabella Nottet, yang lebih dulu mengucap sumpah WNI di KBRI Den Haag pada 29 Agustus.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pihaknya tengah memproses kelengkapan administrasi ke FIFA dan AFC.

“Ya tentu proses yang dilakukan Pak Menteri (Hukum, Supratman Andi Agtas) hari ini, bagian dari upaya kami mempermulus agar Miliano bisa mulai aktif bersama timnas. Kami sedang proses ke FIFA dan AFC, insyaallah tidak ada masalah,” ujar Erick.

Meski sudah berstatus WNI, Miliano belum otomatis bisa langsung membela Garuda. Dia masih harus melalui proses perpindahan federasi dari KNVB (Belanda) ke PSSI.

Saat ini Timnas Indonesia tengah menjalani pemusatan latihan di Surabaya. Tim asuhan Patrick Kluivert akan menghadapi Taiwan pada Jumat (5/9) dan Lebanon pada Senin (8/9). Kehadiran Miliano diharapkan menambah opsi serangan Garuda, terutama di sektor sayap.

Namun Erick memberi sinyal bahwa debut Miliano kemungkinan besar belum akan terjadi saat melawan Taiwan.

“Untuk tanggal 5 kita lihat kondisi fisiknya, karena ini baru perjalanan jauh. Nanti tentu kami serahkan ke staf kepelatihan,” kata Erick.

