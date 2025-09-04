Eks Persib Bandung Ini Siap Memberikan Segalanya untuk Persis Solo

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo resmi memperkenalkan amunisi barunya untuk mengarungi BRI Super League 2025/26. Sosok tersebut adalah Mateo Kocijan, pemain serbabisa asal Kroasia yang bisa bermain sebagai gelandang bertahan maupun bek tengah.

Mateo dikontrak selama satu musim dan menjadi pemain asing ke-10 yang berseragam Laskar Sambernyawa musim ini. Sebelumnya, Persis sudah dihuni nama-nama seperti Xandro Schenk, Cleylton, Jordy Tutuarima, Fuad Sule, Zulfahmi Arifin, Adriano Castanheira, Sho Yamamoto, Kodai Tanaka, dan Gervane Kastaneer.

Pemain kelahiran Koprivnica, 27 Maret 1995 ini memulai karier di NK Borac Imbriovec, lalu sempat membela Slaven Belupo di Liga Kroasia, Partizani Tirana di Albania, hingga mencatat sukses bersama Persib Bandung musim lalu dengan meraih trofi juara BRI Liga 1 2024/25.

Baca Juga: Peter de Roo Ungkap Kelemahan Persis Solo

Kini, Mateo siap menularkan mental juaranya untuk Persis.“Saya merasa termotivasi dan siap memberikan segalanya untuk klub. Persis punya semangat dan visi yang jelas. Itu yang membuat saya tertarik,” ucap Mateo, Rabu (3/9).

Mateo juga mengaku terkesan dengan atmosfer suporter Laskar Sambernyawa yang diyakininya bisa memberi energi tambahan di lapangan.

“Penting bagi kami untuk saling percaya dan tetap bersatu. Jika bermain sebagai tim yang sesungguhnya, kami akan sangat kuat,” tegasnya.

Dengan kedatangan Kocijan, pelatih Persis punya tambahan opsi di lini tengah maupun belakang, sekaligus pengalaman berharga dari pemain yang sudah terbukti di kompetisi papan atas Indonesia. (jpnn)