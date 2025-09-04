Gol Fulham ke Gawang Chelsea Dianulir VAR, Howard Webb: Itu Kesalahan

jateng.jpnn.com, INGGRIS - Ketua wasit Premier League Howard Webb angkat bicara soal keputusan kontroversial VAR yang membatalkan gol Fulham ke gawang Chelsea akhir pekan lalu.

“Itu bukan kontroversial, itu salah,” tegas Webb dalam program resmi Premier League Match Officials Mic’d Up, Kamis (4/9).

Webb menjelaskan seharusnya VAR hanya boleh membatalkan gol jika ada bukti jelas dan kesalahan nyata.

Namun, dalam insiden gol Josh King pada menit ke-21, prosedur itu justru tidak dijalankan.

Kala itu, VAR Michael Salisbury memanggil wasit Rob Jones untuk meninjau dugaan pelanggaran Rodrigo Muniz terhadap Trevoh Chalobah. Hasilnya, gol perdana King di Premier League dianulir.

Keputusan ini langsung menuai kritik keras. Pelatih Fulham Marco Silva bahkan menyebut intervensi VAR tersebut sebagai hal yang tak masuk akal.

Akibat blunder itu, Salisbury dicoret dari tugas sebagai VAR dalam laga Liverpool vs Arsenal sehari berikutnya.

Menurut Webb, para ofisial terlalu fokus pada kontak Muniz dan Chalobah tanpa melihat keseluruhan konteks.