Simon Tahamata Sentil Sikap Mees Hilgers yang Memilih Absen Bela Timnas

jateng.jpnn.com - Kepala pemandu bakat timnas Indonesia Simon Tahamata angkat suara terkait absennya bek FC Twente Mees Hilgers pada FIFA Match Day September ini.

Hilgers memilih fokus mengurus kepindahan klub di bursa transfer Eropa yang ditutup Senin (1/9) malam.

Meski gagal merapat ke klub-klub Inggris, Italia, dan Prancis, pintu bagi Hilgers masih terbuka di Turki, Belgia, atau Portugal.

Menurut Simon, sikap Mees Hilgers patut disayangkan karena timnas punya hak untuk memanggil pemain.

“Timnas Indonesia punya hak memanggil. Pemain seharusnya membela timnas. Kalau memang ingin bermain, dia akan lakukan segalanya, bukan setengah-setengah,” tegas Simon, Kamis (4/9).

Meski demikian, Simon mengaku memahami dilema yang dihadapi Hilgers.

Menurutnya, mencari klub baru adalah keputusan besar yang menyangkut masa depan pemain dan keluarga.

“Dia harus pikirkan apa yang terbaik untuk dirinya dan keluarganya. Itu tidak mudah,” ujarnya.