JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Tes Sebenarnya Timnas Indonesia Bukan Taiwan, tetapi Lebanon

Tes Sebenarnya Timnas Indonesia Bukan Taiwan, tetapi Lebanon

Sabtu, 06 September 2025 – 08:06 WIB
Tes Sebenarnya Timnas Indonesia Bukan Taiwan, tetapi Lebanon - JPNN.com Jateng
Ketua Umum PSSI Erick Thohir (ketiga kiri), Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto (kedua kiri), Waketum PSSI Zainuddin Amali (kiri) dan Wagub Jatim Emil Dardak (kedua kanan) beserta istri Arumi Bachsin (kanan) menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Timnas Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (5/9/2025) malam. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

jateng.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan laga uji coba internasional melawan Lebanon, Senin (8/9), akan menjadi tolok ukur sejati kualitas tim nasional Indonesia.

Sebelumnya, Skuad Garuda tampil perkasa dengan menghajar Taiwan 6-0 pada laga persahabatan FIFA, Jumat (5/9), di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya. Namun, Erick mengingatkan kemenangan telak itu belum bisa dijadikan ukuran.

“Tes sebenarnya memang lawan Lebanon, bukan Taiwan,” tegas Erick usai pertandingan.

Baca Juga:

Menurut pria yang juga menjabat Menteri BUMN itu, duel kontra Lebanon akan memberikan gambaran nyata selevel dengan lawan yang akan dihadapi Indonesia pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pasalnya, pada Oktober 2025, Indonesia bakal bentrok dengan raksasa Asia Barat, yaitu Arab Saudi dan Irak.

“Lebanon ini bisa mengasah performa tim. Mereka ranking FIFA-nya lebih baik, di posisi 112. Kami di peringkat 118,” jelas Erick.

Baca Juga:

Meski puas dengan serangan tajam Timnas saat melawan Taiwan, Erick menilai ada pekerjaan rumah besar di lini depan. “Finishing terkadang masih terburu-buru. Itu yang harus dievaluasi,” katanya.

Erick juga menyoroti penampilan debut dua pemain anyar, Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra. Namun, dia enggan memberi evaluasi khusus.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan laga uji coba internasional melawan Lebanon, Senin (8/9), akan menjadi tolok ukur sejati kualitas tim nasional Indonesia
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Timnas Indonesia erick thohir timnas indonesia vs taiwan FIFA Match Day timnas lebanon

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU