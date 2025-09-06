Gol Jordi Amat ke Gawang Taiwan Didedikasikan untuk Sang Anak

jateng.jpnn.com, SURABAYA - Bek timnas Indonesia Jordi Amat tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya setelah mencetak gol pembuka kemenangan telak Garuda atas Taiwan dengan skor 6-0 pada laga FIFA Match Day di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jumat (5/9) malam.

Gol pemain Persija Jakarta itu lahir cepat pada menit keempat, sekaligus membuka pesta gol skuat asuhan Patrick Kluivert. Selebrasi sederhana dilakukan Jordi Amat dengan mencium tangannya, tanda cinta yang ternyata ia persembahkan untuk sang buah hati.

“Saya menantikan momen seperti ini, jadi saya sangat senang. Saya mendedikasikan gol saya untuk putra saya. Dia menonton di Jakarta Selatan bersama keluarga saya. Ini perasaan yang sangat menyenangkan,” ujar Jordi seusai laga.

Gol tersebut menjadi torehan keduanya bersama timnas Indonesia, setelah sebelumnya ia mencatatkan gol perdana ketika Garuda melawan Burundi pada laga persahabatan, Maret 2023.

Bagi Jordi, gol kontra Taiwan terasa istimewa. Pasalnya, bek berusia 33 tahun itu sudah lama tidak merumput bersama timnas.

Penampilan terakhirnya terjadi 10 bulan silam, saat Indonesia kalah 0-4 dari Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

“Sudah lama sekali (tidak bermain untuk timnas). Saya sangat senang dengan hasilnya, dan sangat senang dengan gol yang saya cetak di awal pertandingan,” ungkap pemain yang sudah mengoleksi 19 caps bersama Garuda itu.

Selepas kemenangan meyakinkan atas Taiwan, Indonesia akan kembali tampil di GBT menghadapi Lebanon pada Senin (8/9). Laga ini dipandang penting sebagai tolok ukur sebelum bertemu lawan berat di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni Arab Saudi dan Irak pada Oktober.