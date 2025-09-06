Bojan Hodak Sudah Siapkan Peran Penting untuk Eliano Reijnders di Persib

JPNN.com

Sabtu, 06 September 2025 – 11:20 WIB
Eliano Reijnders saat menjalani sesi latihan bersama Timnas Indonesia. Foto: PSSI.

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung tidak main-main saat memboyong Eliano Reijnders dari klub Belanda PEC Zwolle.

Pemain Timnas Indonesia itu langsung diplot pelatih Bojan Hodak sebagai tumpuan baru di sektor bek kanan Maung Bandung.

Eliano resmi diperkenalkan Persib pada 31 Agustus lalu dengan kontrak berdurasi dua tahun.

Bagi Hodak, kehadiran pemain 24 tahun itu adalah jawaban atas kebutuhan tim setelah Henhen Herdiana dipinjamkan ke Persik Kediri.

“Dia pemain yang bagus. Kami memang butuh tambahan di posisi bek kanan. Ketika ada kesempatan mendatangkan pemain berkualitas, saya langsung setuju,” ujar Hodak.

Tak hanya piawai di posisinya, Eliano Reijnders juga dikenal fleksibel. Selain bisa di kanan, jebolan PEC Zwolle itu juga mampu dimainkan sebagai winger kiri.

Hodak menilai fleksibilitas tersebut menjadi aset penting bagi timnya.

“Dia bisa main di banyak posisi, kecuali kiper. Tim memang perlu pemain yang seperti itu,” tegas Hodak.

