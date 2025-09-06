Bek Muda Ini Buktikan Bisa Menjadi Andalan Persijap Jepara

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara benar-benar tampil mengejutkan di awal BRI Super League 2025/26. Tim promosi ini menunjukkan mereka bukan sekadar pelengkap, melainkan lawan yang harus diperhitungkan.

Dari empat laga awal, Laskar Kalinyamat sukses meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan hanya sekali kalah. Catatan itu membuat tim asuhan Mario Lemos bercokol di posisi ketujuh klasemen sementara dengan lima poin. Prestasi yang cukup mengesankan bagi klub yang baru kembali ke kasta tertinggi setelah lebih dari satu dekade.

Tak tanggung-tanggung, Persijap bahkan berhasil menaklukkan Persib Bandung dengan skor 2-1 di Jepara. Sementara itu, poin berharga juga diraih lewat hasil imbang 1-1 kontra PSM Makassar dan 0-0 melawan Arema FC. Satu-satunya kekalahan mereka hanya datang dari Borneo FC di Samarinda.

Salah satu sosok yang mencuri perhatian dari skuad Persijap adalah Rahmat Hidayat. Bek kanan berusia 23 tahun itu tampil impresif dengan catatan 18 kali intercept dalam empat laga, menempatkannya di posisi keempat daftar pemain dengan tekel paling banyak di liga.

Catatan ini hanya kalah dari Ricky Fajrin (Bali United) yang mencatat 23 kali. Tak heran jika pelatih Mario Lemos selalu mempercayakan posisi bek kanan kepada Rahmat, yang sudah tiga kali tampil penuh 90 menit sejauh ini.

Konsistensi Rahmat bersama Persijap akan kembali diuji pada pekan kelima BRI Super League 2025/26. Laskar Kalinyamat dijadwalkan menantang Persis Solo di Stadion Manahan, Sabtu (13/9) malam. (jpnn)