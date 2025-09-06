JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Marselino Ferdinan Resmi Dipinjamkan ke Klub Slovakia

Marselino Ferdinan Resmi Dipinjamkan ke Klub Slovakia

Sabtu, 06 September 2025 – 22:10 WIB
Marselino Ferdinan Resmi Dipinjamkan ke Klub Slovakia - JPNN.com Jateng
Gelandang muda timnas Indonesia Marselino Ferdinan dipinjamkan ke AS Trencin. Foto: Instagram/@astrencin

jateng.jpnn.com - Karier gelandang muda timnas Indonesia Marselino Ferdinan kembali bergulir di Eropa. Pemain milik Oxford United itu resmi dipinjamkan ke klub Slovakia AS Trencin, dengan durasi semusim penuh. Pengumuman itu disampaikan Trencin lewat akun media sosial resmi mereka, Sabtu (6/9).

“SELAMAT DATANG @marselinoferdinan10,” tulis Trencin dalam unggahan perkenalan sang pemain.

Peminjaman ini menjadi sorotan lantaran Marselino kesulitan mendapatkan menit bermain di Oxford United. Sejak didatangkan musim lalu, eks Persebaya Surabaya itu hanya tampil dua kali di kompetisi domestik dengan total 14 menit.

Baca Juga:

Kondisi serupa juga dialaminya ketika memperkuat klub Belgia KMSK Deinze, pada 2023/2024. Dalam semusim penuh, ia hanya mengoleksi tujuh penampilan.

AS Trencin bukan klub asing bagi publik sepak bola Indonesia. Pada musim 2022/2023, mereka sempat diperkuat Witan Sulaeman yang kini membela Persija Jakarta.

Saat ini, Trencin sedang dalam performa apik. Dari enam laga yang sudah dijalani di Liga Slovakia, mereka bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin, hanya kalah selisih dari pemuncak klasemen, Spartak Trnava. (antara/jpnn)

Baca Juga:

Karier gelandang muda timnas Indonesia Marselino Ferdinan kembali bergulir di Eropa.

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   marselino ferdinan as trencin oxford united klub slovakia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU