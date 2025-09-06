Marselino Ferdinan Resmi Dipinjamkan ke Klub Slovakia

jateng.jpnn.com - Karier gelandang muda timnas Indonesia Marselino Ferdinan kembali bergulir di Eropa. Pemain milik Oxford United itu resmi dipinjamkan ke klub Slovakia AS Trencin, dengan durasi semusim penuh. Pengumuman itu disampaikan Trencin lewat akun media sosial resmi mereka, Sabtu (6/9).

“SELAMAT DATANG @marselinoferdinan10,” tulis Trencin dalam unggahan perkenalan sang pemain.

Peminjaman ini menjadi sorotan lantaran Marselino kesulitan mendapatkan menit bermain di Oxford United. Sejak didatangkan musim lalu, eks Persebaya Surabaya itu hanya tampil dua kali di kompetisi domestik dengan total 14 menit.

Kondisi serupa juga dialaminya ketika memperkuat klub Belgia KMSK Deinze, pada 2023/2024. Dalam semusim penuh, ia hanya mengoleksi tujuh penampilan.

AS Trencin bukan klub asing bagi publik sepak bola Indonesia. Pada musim 2022/2023, mereka sempat diperkuat Witan Sulaeman yang kini membela Persija Jakarta.

Saat ini, Trencin sedang dalam performa apik. Dari enam laga yang sudah dijalani di Liga Slovakia, mereka bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin, hanya kalah selisih dari pemuncak klasemen, Spartak Trnava. (antara/jpnn)