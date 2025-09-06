Timnas U-23 Indonesia Bantai Makau, Asa Tembus ke Piala Asia 2026 Terjaga

jateng.jpnn.com, SIDOARJO - Timnas U-23 Indonesia tampil perkasa saat melumat Makau 5-0 pada laga kedua Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 di Stadion Gelora Delta, Sabtu (6/9) malam.

Skuad Garuda muda langsung tancap gas sejak menit awal. Gol pembuka tercipta cepat pada menit ke-4 setelah bek Makau Ieong Lek Hang melakukan gol bunuh diri.

Arkhan Fikri menggandakan keunggulan di menit ke-17 lewat sepakan voli cantik. Babak pertama ditutup dengan skor 2-0 untuk Indonesia.

Seusai jeda, Rayhan Hannan menambah derita Makau dengan gol cepat. Zanadin Fariz memperlebar jarak lewat tembakan dari luar kotak penalti di menit ke-67, sebelum Rafael Struick mengunci kemenangan lewat gol pada menit ke-74.

Dengan hasil ini, Indonesia mengoleksi 4 poin dan menempati posisi kedua klasemen, terpaut dua angka dari Korea Selatan yang memimpin Grup J.

Kemenangan telak ini jadi modal penting menjelang duel terakhir melawan Korea Selatan yang bakal menentukan langkah Garuda muda menuju putaran final Piala Asia 2026 di Arab Saudi. (jpnn)