Berpengalaman di Liga 1 & Timnas, Lerby Eliandry jadi Harapan Baru Persiku Kudus

jateng.jpnn.com, KUDUS - Persiku Kudus akhirnya memperkenalkan amunisi barunya di lini depan. Klub berjuluk Macan Muria itu resmi menggaet striker kawakan Lerby Eliandry untuk mengarungi kompetisi Championship 2025/26.

Nama Lerby tentu tidak asing bagi pecinta sepak bola nasional. Penyerang berusia 33 tahun asal Samarinda itu pernah membela klub-klub besar Liga 1, mulai dari Borneo FC Samarinda hingga Bali United.

Catatan kariernya juga mentereng. Bersama Borneo FC, Lerby tampil 101 kali dengan torehan 38 gol dan 9 assist. Saat berkostum Bali United, dia mencatat 47 penampilan dengan kontribusi 6 gol.

Tak hanya itu, Lerby juga memiliki 12 caps bersama Timnas Indonesia senior dengan koleksi dua gol, plus satu laga di Timnas U23.

Musim lalu di Pegadaian Liga 2, Lerby sempat memperkuat Persibo Bojonegoro sebelum akhirnya bergabung ke PSPS Pekanbaru. Dalam babak playoff promosi, di tampil lima kali dengan mencetak satu gol dari total 242 menit bermain.

Kini, Lerby siap memulai petualangan baru di Kudus. “Rumah baru, keluarga baru. Jika Tuhan menempatkan kita di suatu tempat, maka Tuhan punya rencana. Semoga saya bisa berbuat lebih dan membantu tim ke kasta teratas,” ujar Lerby.

Menariknya, Lerby bukan hanya bisa diandalkan sebagai striker murni. Dia juga cukup fleksibel dimainkan di sayap kanan, sayap kiri, bahkan gelandang serang. Fleksibilitas itu diyakini akan memberi warna baru pada permainan Persiku Kudus musim ini. (JPNN)