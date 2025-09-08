JPNN.com

Senin, 08 September 2025 – 09:24 WIB
Kendal Tornado FC Panaskan Mesin, Siap Bikin Kejutan di Championship 2025/26 - JPNN.com Jateng
Kendal Tornado FC terus menunjukkan motivasi tinggi jelang laga perdana Grup Timur Championship 2025/2026. Foto: diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, KENDAL - Tim promosi Kendal Tornado FC terus menunjukkan motivasi tinggi memjelang laga perdana Grup Timur Championship 2025/2026.

Sesuai jadwal, Laskar Badai Pantura akan dijamu PS Barito Putera di Stadion Demang Lehman, Martapura, pada 12 September 2025.

Pelatih Kendal Tornado FC Stefan Keeltjes menegaskan anak asuhnya mengalami progres signifikan sepanjang masa persiapan, baik di latihan maupun uji coba.

“Kita lihat anak-anak di latihan maupun uji coba pra-musim, mereka punya kesiapan dalam segi fisik, mental, teknik hingga taktikal,” ujar Stefan, Senin (8/9).

Hasil uji coba terbaru pun jadi bukti. Kushedya Hari Yudo dkk membantai tim Porprov Kabupaten Kendal dengan skor telak 13-0 akhir pekan lalu.

Menurut Stefan, hasil positif tersebut membuat rasa percaya diri tim semakin terbangun.

Peak performance anak-anak nanti ada di pertandingan pertama. Jadi kami berharap liga berjalan sesuai jadwal,” tambah mantan pelatih Nusantara United FC itu.

Persiapan matang juga diamini manajer tim Heri Sasongko. Dia menilai skuad Tornado sudah semakin padu dan siap bersaing.

