Vanenburg Ingatkan Pemain Timnas U-23: Jangan Gugup Lawan Korea Selatan

jateng.jpnn.com - Pelatih Timnas U-23 Indonesia Gerald Vanenburg memberikan pesan tegas kepada para pemainnya menjelang laga hidup-mati melawan Korea Selatan pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 Grup J.

Partai pamungkas ini akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa (9/9) pukul 19.20 WIB.

Vanenburg menekankan bahwa faktor mental akan sangat menentukan hasil pertandingan.

Dia meminta anak asuhnya tampil tanpa gugup, karena ketegangan justru akan menghancurkan permainan tim.

“Anda tidak bisa memenangkan pertandingan jika gugup. Jadi, Anda harus mencoba mengendalikannya agar tidak terlalu gugup,” kata Vanenburg.

Pelatih asal Belanda berusia 61 tahun itu mengingatkan pengalamannya semasa masih menjadi pemain.

Vanenburg adalah mantan gelandang top Eropa dengan 660 pertandingan, torehan 168 gol, 156 assist, serta deretan trofi bergengsi, mulai dari delapan gelar Eredivisie Belanda hingga satu Liga Champions.

“Ketika saya masih bermain, itu yang selalu saya rasakan. Anda akan gugup kalau tidak bisa mengendalikan diri. Jadi, pengalaman itulah yang ingin saya bagikan ke pemain sekarang,” ujarnya.