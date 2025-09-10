Jadwal Lengkap Pekan ke-5 BRI Super League: Ada Derbi Jawa Tengah

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pekan ke-5 BRI Super League 2025/26 siap digelar pada 11-14 September 2025. Total sembilan pertandingan bakal tersaji, termasuk big match antara Persija Jakarta kontra Bali United di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) malam WIB.

Persija tampil garang sejak awal musim dengan catatan tiga kemenangan dan sekali imbang. Macan Kemayoran kini bertengger di puncak klasemen sementara dengan 10 poin. Lawannya, Bali United, juga datang dengan kepercayaan diri tinggi seusai meraih kemenangan perdana pada pekan lalu.

Sehari sebelumnya, Stadion Manahan Solo akan menggelar duel Persis Solo melawan Persijap Jepara, Sabtu (13/9) malam WIB. Kedua tim sama-sama bertekad bangkit setelah gagal meraih kemenangan di laga sebelumnya.

Laga panas juga akan hadir di Bandung, Jumat (12/9) sore WIB, saat Persib Bandung menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Persib bertekad kembali ke jalur tiga poin, sementara Bajul Ijo tengah percaya diri dengan dua kemenangan beruntun.

Pekan ini dibuka oleh laga Semen Padang melawan PSBS Biak di Stadion H. Agus Salim, Kamis (11/9) sore WIB. Semen Padang mengincar kebangkitan, sementara PSBS masih berburu poin perdana musim ini.

Adapun Persita Tangerang masih terpuruk di dasar klasemen dengan hanya mengoleksi satu poin dari empat laga. (jpnn)

Jadwal Lengkap Pekan ke-5 BRI Super League 2025/26:

Kamis, 11 September 2025