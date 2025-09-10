Patrick Kluivert Komentari Debut Adrian Wibowo di Timnas Indonesia

jateng.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert semringah melihat debut pemain muda Adrian Wibowo saat Garuda menghadapi Lebanon di FIFA Match Day di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin (8/9).

Masuk pada menit ke-60 menggantikan Stefano Lilipaly, winger berusia 19 tahun milik Los Angeles FC (LAFC) itu langsung unjuk gigi di sektor sayap kiri. Bahkan, pada menit ke-84 ia digeser ke kanan setelah Miliano Jonathans ditarik keluar.

“Menurut saya dia tampil bagus. Dia melakukan tugas yang saya minta darinya, dan itu tidak mudah untuk langsung tampil bagus begitu saja,” puji Kluivert.

Adrian menjadi satu dari tiga debutan di jendela FIFA Match Day kali ini, bersama Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans. Meski hasil laga kurang memuaskan, Kluivert menilai Adrian sudah memberi sinyal masa depan cerah bagi timnas.

“Dia melakukan pekerjaan dengan baik dan saya senang melihat debutnya,” tegas eks bintang Barcelona itu.

Adrian sendiri mengaku tak bisa menggambarkan dengan kata-kata perasaan saat mengenakan jersey Garuda untuk pertama kalinya.

“Terima kasih, saya tidak bisa menjelaskan perasaan yang saya miliki. Sayangnya kami tidak menang, tetapi di pertandingan berikutnya kami akan berusaha lebih keras,” ujar rekan setim Son Heung-min di LAFC itu lewat akun Instagram resmi timnas. (antara/jpnn)