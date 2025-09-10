Timnas U-23 Indonesia Gagal Tembus Piala Asia, Vanenburg Sentil Jam terbang Pemain

jateng.jpnn.com - Timnas U-23 Indonesia harus menelan pil pahit seusai dikalahkan Korea Selatan (Korsel) dengan skor tipis 0-1 pada laga terakhir Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Selasa (9/9).

Hasil ini membuat Garuda Muda kembali gagal melangkah ke putaran final, setelah sebelumnya juga absen di edisi 2024 Qatar.

Pelatih timnas U-23 Gerald Vanenburg menilai kekalahan ini bukan semata soal kualitas lawan, tetapi juga minimnya menit bermain pemain Indonesia di klub masing-masing.

“Ketika mereka kembali ke klub, memang perlu jam terbang untuk bermain agar ketika menghadapi turnamen seperti ini, mereka siap,” ujar Vanenburg seusai laga.

Kondisi berbeda ditunjukkan Korsel. Tim asuhan Lee Min-sung tampil perkasa di kualifikasi dengan catatan sempurna dengan tiga kemenangan, 13 gol, dan tanpa kebobolan.

Vanenburg menilai rahasia itu sederhana, para pemain Korsel reguler bermain di K-League.

“Kalau kami lihat contoh di Korea, mereka punya kompetisi itu. Dan setiap minggu pemain yang tampil di sini pasti main di liga. Jadi itu perlu,” tegas pelatih asal Belanda tersebut.

Min-sung sendiri mengakui, selain jam terbang, keberhasilan Korsel juga didukung pemahaman penuh para pemain terhadap filosofi bermain yang dia terapkan. (antara/jpnn)