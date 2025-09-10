Haye & Eliano Jalani Latihan Perdana di Persib Bandung, Akan Debut Lawan Persebaya?

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kedatangan amunisi anyar di lapangan latihan. Dua penggawa Timnas Indonesia, Thom Haye dan Eliano Reijnders, akhirnya menjalani sesi latihan perdana bersama Maung Bandung di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (10/9).

Kehadiran keduanya sempat tertunda lantaran harus lebih dulu memperkuat Timnas Indonesia di FIFA Match Day September melawan Taiwan dan Lebanon. Eliano bahkan mencetak gol ke gawang Taiwan, sementara Haye jadi motor permainan Garuda di lini tengah.

Keduanya sudah dipersiapkan untuk debut di BRI Super League 2025/26 pekan ke-5, saat Persib menjamu Persebaya Surabaya di GBLA, Jumat (12/9). Haye akan mengenakan nomor punggung 33, sedangkan Eliano memakai nomor 2.

Baca Juga: Bojan Hodak Sudah Siapkan Peran Penting untuk Eliano Reijnders di Persib

Menurut klub, peluang mereka tampil sama besarnya dengan dua rekrutan anyar lainnya, yakni Federico Barba dan Andrew Jung.

Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan tak ingin terlalu mengistimewakan pemain barunya.

“Saya tidak merasa mereka adalah pemain bintang. Karena ketika mereka sudah berada di dalam tim, mereka semua harus bekerja keras untuk tim. Jadi saya rasa ini justru akan bagus,” ujar Hodak.

Kini, publik Bandung tinggal menunggu bagaimana racikan Hodak dengan kehadiran empat amunisi segar yang siap menambah kekuatan Maung Bandung. (jpnn)