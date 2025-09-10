Head to Head Persis Solo Vs Persijap Jepara: Laskar Kalinyamat Belum Pernah Menang

jateng.jpnn.com, SOLO - Duel menarik bakal tersaji di Stadion Manahan, Sabtu (13/9) malam. Persis Solo akan menjamu Persijap Jepara pada pekan ke-5 BRI Super League 2025/26.

Laga ini jadi pertemuan ketiga kedua tim di kompetisi resmi. Sejauh ini, Persijap Jepara belum pernah menang atas Persis. Pertemuan pertama pada 5 Oktober 2021 berakhir imbang 1-1, sementara duel kedua pada 9 November 2021 dimenangi Laskar Sambernyawa dengan skor 5-2.

Saat ini, Persis masih terseok di papan bawah klasemen sementara. Dari empat laga, tim asuhan Peter de Roo baru mengoleksi 4 poin (1 menang, 1 imbang, 2 kalah) dan duduk di peringkat 14. Pekan lalu, Persis dipaksa menyerah 0-2 dari Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Baca Juga: Eks Persib Bandung Ini Siap Memberikan Segalanya untuk Persis Solo

“Kami harus memperbaiki banyak hal, seperti umpan yang ceroboh dan aliran bola yang terlalu lambat. Itu tidak sesuai game plan saya,” kata De Roo, pelatih asal Belanda tersebut.

Di sisi lain, Persijap yang berstatus tim promosi justru mampu tampil cukup impresif. Laskar Kalinyamat mengoleksi 5 poin hasil 1 kemenangan, 2 imbang, dan 1 kekalahan, sehingga sementara duduk di peringkat 7.

Pelatih Mario Lemos berharap anak asuhnya bisa tampil lebih klinis di depan gawang. “Pada dua laga terakhir, kami bisa ciptakan banyak peluang, tapi belum mencetak gol. Yang penting kami tidak kebobolan. Kami harus temukan keseimbangan, banyak peluang, cetak gol, dan tetap solid di belakang,” ujarnya.

Baca Juga: Bek Muda Ini Buktikan Bisa Menjadi Andalan Persijap Jepara

Dengan ambisi berbeda, laga Persis kontra Persijap di Manahan dipastikan bakal berlangsung panas. Apalagi, Persijap bertekad menorehkan kemenangan perdana atas Persis di kompetisi resmi. (jpnn)

Hasil Pertandingan Persis Solo Vs Persijap Jepara: