PSIS Semarang Siap Tempur di Pegadaian Championship, Persiku Kudus jadi Lawan Perdana

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PSIS Semarang sudah menuntaskan seluruh persiapan menjelang laga perdana Pegadaian Championship 2025/26.

Laskar Mahesa Jenar akan menjamu Persiku Kudus di Stadion Jatidiri, Minggu (14/9).

Direktur Utama PT Mahesa Jenar Semarang Agung Buwono menegaskan timnya siap tampil habis-habisan di laga pembuka.

“Kami sudah bersiap sejak akhir Juni, tim pelatih menyiapkan semua supaya mencapai performa terbaik saat menghadapi Persiku,” ujarnya, Rabu (10/9).

Musim ini, PSIS yang dilatih Kahudi Wahyu sudah ditempa dengan program latihan intensif, termasuk uji coba menghadapi tim dengan berbagai karakter.

Hasilnya, Agung optimistis timnya bakal tampil maksimal di hadapan publik Jatidiri.

Tak hanya soal teknis, panpel juga memastikan laga melawan Persiku bisa disaksikan langsung oleh suporter.

“Pertandingan akan digelar dengan penonton. Tiket bisa dibeli lewat aplikasi psisfc+ atau tiket box, detail segera kami rilis,” tambahnya.