Persiku Kudus Datangkan Pemain Asal Jepang

jateng.jpnn.com, KUDUS - Persiku Kudus menambah amunisi anyar jelang kick-off Pegadaian Championship 2025/26.

Laskar Macan Muria resmi merekrut gelandang serang asal Jepang Noriki Akada.

Pemain berusia 25 tahun itu sebelumnya memperkuat PSPS Pekanbaru di Pegadaian Liga 2 2024/25.

Dia dikontrak Persiku untuk satu musim ke depan, menggantikan Ezequiel Ruiz yang dicoret karena tak memenuhi ekspektasi pelatih.

Direktur Utama PT Relasi Sport Muria Indonesia Abdul Fuad Amirul optimistis kehadiran Akada bakal menambah kekuatan tim.

“Insyaallah semoga bisa menggantikan posisi yang semula diisi Ezequiel Ruiz,” ujar Fuad, Rabu (10/9).

Noriki Akada sudah ikut latihan bersama tim asuhan Alfiat di Stadion Wergu Wetan, Kudus. Soal adaptasi, bukan masalah besar. Pasalnya, sang gelandang sudah kenyang pengalaman di Indonesia.

Sejak Juli 2024, Akada tercatat pernah memperkuat PSDS Deli Serdang, Madura United, dan PSPS Pekanbaru.