Persib Bandung Vs Persebaya, Bojan Hodak Akui Punya Kendala

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Duel panas bakal tersaji di pekan ke-5 BRI Super League 2025/26. Persib Bandung akan menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (12/9).

Pertarungan ini selalu jadi tontonan seru karena kedua tim kerap melahirkan hujan gol setiap kali bertemu. Musim ini, Persebaya datang dengan wajah baru.

Tim asuhan Eduardo Perez mengandalkan formasi 4-3-3, ditopang pemain asing berpengalaman seperti Dime Dimov, Milos Raickovic, hingga Mihailo Perovic. Nama lama seperti Bruno Moreira dan Francisco Rivera tetap jadi motor permainan Bajul Ijo.

Persebaya sendiri sedang dalam tren kebangkitan. Setelah sempat keok dari PSIM Yogyakarta, Bajul Ijo bangkit dengan menekuk Persita Tangerang dan Bali United. Catatan itu jadi alarm keras bagi Persib. Apalagi, skuad Maung Bandung gagal menang melawan dua tim promosi, Persijap Jepara dan PSIM.

“Pertandingan sulit, Persebaya sedang bagus dan punya pemain berpengalaman. Kami juga senang dengan pemain baru yang datang, tapi tentu butuh waktu,” ucap pelatih Persib, Bojan Hodak.

Hodak mengakui masih ada kendala. Para pemain baru Persib macam Thom Haye, Eliano Reijnders, Patrick Jung, dan Federico Barba disebut belum sepenuhnya padu dengan skema yang diinginkan.

Situasi diperparah dengan kepulangan telat pemain U-23 dan sejumlah pilar yang baru saja membela timnas.

“Satu-satunya kendala adalah waktu. Mereka tidak bisa langsung menyatu hanya dalam satu malam. Pemain U-23 baru tiba semalam, pemain lain baru dua kali latihan. Jadi kami memang butuh waktu,” jelas Hodak. (jpnn)