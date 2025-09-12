Derbi Jateng: Persis Solo Belum Stabil, Persijap Datang dengan Modal Berharga

jateng.jpnn.com, SOLO - Persijap Jepara siap melakoni ujian berat di pekan ke-5 BRI Super League 2025/26. Laskar Kalinyamat bakal dijamu Persis Solo di Stadion Manahan, Sabtu (13/9) malam.

Persiapan Persijap terbilang matang. Tim asuhan Mario Lemos punya waktu istirahat 13 hari sejak laga terakhirnya melawan Arema FC (30/8) yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini.

“Kondisi terakhir tim bagus. Jeda kompetisi memberi kami waktu untuk recovery, memperbaiki aspek permainan, dan meningkatkan kualitas sepak bola kami,” ujar Lemos.

Pelatih asal Portugal itu menyadari tantangan berat menanti. Meski Persis Solo sedang terpuruk di peringkat ke-14 dengan baru sekali menang dari empat laga, Lemos tak mau jemawa. Dia justru menegaskan timnya datang ke Solo dengan motivasi tinggi.

“Motivasi utama adalah mendapatkan poin di Solo. Kami tahu tidak mudah, tapi anak-anak punya semangat besar untuk menaklukkan tantangan ini,” tambahnya.

Namun, Persijap sedikit pincang. Gelandang enerjik Alexis Gomez harus absen seusai diganjar kartu merah kala bentrok dengan Arema FC. Meski begitu, Lemos memastikan sudah menyiapkan pengganti yang siap tempur.

“Absennya Alexis adalah peluang untuk pemain lain. Saya harap penggantinya bisa menunjukkan kualitas terbaik,” tegasnya.

Sejauh ini, Persijap tampil cukup meyakinkan di musim debutnya setelah lebih dari 10 tahun absen di kasta tertinggi. Mereka sudah mengoleksi lima poin dari empat laga (1 menang, 2 imbang, 1 kalah) dan kini bertengger di posisi ke-7 klasemen sementara.