JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Malam Ini, Persekat Tegal Akan Hadapi PSMS Medan di Laga Perdana Pegadaian Championship

Malam Ini, Persekat Tegal Akan Hadapi PSMS Medan di Laga Perdana Pegadaian Championship

Jumat, 12 September 2025 – 13:58 WIB
Malam Ini, Persekat Tegal Akan Hadapi PSMS Medan di Laga Perdana Pegadaian Championship - JPNN.com Jateng
Persekat Tegal akan membuka kiprahnya di Pegadaian Championship 2025/26 dengan melawan PSMS Medan di Stadion Utama Sumatera Utara, Jumat (12/9) malam. Foto: diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, MEDAN - Persekat Tegal akan membuka kiprahnya di Pegadaian Championship 2025/26 dengan melawan PSMS Medan di Stadion Utama Sumatera Utara, Jumat (12/9) malam. Kickoff dijadwalkan pukul 19.00 WIB.

Meski berstatus tim tamu, Laskar Ki Gede Sebayu sama sekali tidak gentar. Terbang jauh dari Jawa Tengah justru menjadi bahan bakar motivasi untuk mencuri poin perdana di Kota Medan.

Pelatih Persekat I Putu Gede memastikan anak asuhnya sudah siap meladeni Ayam Kinantan yang dikenal bertaji di kandang.

Baca Juga:

“Persiapan kami cukup baik. PSMS tetaplah PSMS, siapa pun pemainnya tetap punya nama besar. Tapi kami siap untuk menantang mereka,” tegas mantan pelatih Arema FC itu.

Optimisme juga dipancarkan oleh gelandang senior Persekat Muhammad Taufiq.

Eks pemain Timnas Indonesia itu menyebut seluruh skuad sudah berkomitmen tampil habis-habisan.

Baca Juga:

“Pertandingan tentu tidak mudah. Namun, kami sudah mempersiapkan diri dan akan kerja keras untuk memberikan hasil maksimal,” ucapnya.

Laga ini menjadi ujian pertama Persekat untuk membuktikan diri di musim baru, sekaligus menguji daya tahan mental menghadapi tekanan publik Medan yang terkenal fanatik. (Jpnn)

Persekat Tegal akan membuka kiprahnya di Pegadaian Championship 2025/26 dengan melawan PSMS Medan di Stadion Utama Sumatera Utara, Jumat (12/9) malam.

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Persekat Tegal psms psms vs persekat psms medan pegadaian championship

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU