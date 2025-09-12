Malam Ini, Persekat Tegal Akan Hadapi PSMS Medan di Laga Perdana Pegadaian Championship

jateng.jpnn.com, MEDAN - Persekat Tegal akan membuka kiprahnya di Pegadaian Championship 2025/26 dengan melawan PSMS Medan di Stadion Utama Sumatera Utara, Jumat (12/9) malam. Kickoff dijadwalkan pukul 19.00 WIB.

Meski berstatus tim tamu, Laskar Ki Gede Sebayu sama sekali tidak gentar. Terbang jauh dari Jawa Tengah justru menjadi bahan bakar motivasi untuk mencuri poin perdana di Kota Medan.

Pelatih Persekat I Putu Gede memastikan anak asuhnya sudah siap meladeni Ayam Kinantan yang dikenal bertaji di kandang.

“Persiapan kami cukup baik. PSMS tetaplah PSMS, siapa pun pemainnya tetap punya nama besar. Tapi kami siap untuk menantang mereka,” tegas mantan pelatih Arema FC itu.

Optimisme juga dipancarkan oleh gelandang senior Persekat Muhammad Taufiq.

Eks pemain Timnas Indonesia itu menyebut seluruh skuad sudah berkomitmen tampil habis-habisan.

“Pertandingan tentu tidak mudah. Namun, kami sudah mempersiapkan diri dan akan kerja keras untuk memberikan hasil maksimal,” ucapnya.

Laga ini menjadi ujian pertama Persekat untuk membuktikan diri di musim baru, sekaligus menguji daya tahan mental menghadapi tekanan publik Medan yang terkenal fanatik. (Jpnn)