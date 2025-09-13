Striker Persijap Jepara Siap Bawa Pulang 3 Poin dari Kandang Persis Solo

jateng.jpnn.com, SOLO - Persijap Jepara tak mau sekadar jadi pelengkap di laga pekan ke-5 BRI Super League 2025/26.

Striker andalan Persijap Jepara Rosalvo Junior menegaskan target tiga poin saat menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan, Sabtu (13/9) malam.

“Kami sudah siap dengan latihan yang dijalani, juga sudah menganalisis kekuatan Persis. Memang laga nanti tentu bukan laga yang mudah. Yang pasti kami sudah siap tempur lawan Persis Solo,” ujar penyerang asal Brasil itu.

Duel ini kerap disebut sebagai Derby Jateng. Rosalvo pun mengaku tak gentar dengan atmosfer panas yang akan tersaji.

"Kami tahu tiap laga tidak mudah. Semua tim punya kualitas bagus di kompetisi ini. Apalagi ini laga tandang, tapi pengalaman lawan PSM Makassar dan Borneo FC jadi modal. Kami akan coba disiplin, fokus penuh, dan target tetap tiga poin,” tegasnya.

Meski demikian, Rosalvo menyimpan rasa penasaran pribadi. Hingga pekan ke-4, dia belum sekalipun mencetak gol.

Dari empat penampilan bersama pelatih Mario Lemos, tiga di antaranya sebagai starter, ia baru menorehkan satu assist kontra PSM.

Sejauh ini Rosalvo sudah mengoleksi 241 menit bermain, dan laga kontra Persis bisa jadi momentum emasnya untuk pecah telur sekaligus membawa Persijap pulang dengan kepala tegak. (Jpnn)