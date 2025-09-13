Persis Solo Cari Obat Luka, tetapi Persijap Datang Bawa Ancaman

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo akan kembali tampil di depan publiknya sendiri pada pekan ke-5 BRI Super League 2025/26.

Laskar Sambernyawa dijadwalkan menjamu Persijap Jepara di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (13/9) malam pukul 19.00 WIB.

Partai sesama tim Jawa Tengah ini diprediksi panas. Persis Solo masih mencari jalan kebangkitan setelah grafik performa mereka terus menurun sejak kemenangan perdana atas Madura United.

Tiga laga berikutnya justru berakhir pahit dengan kalah dari Persija, ditahan imbang PSBS Biak, dan takluk dari Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Jeda kompetisi FIFA Match Day diakui pelatih Peter de Roo menjadi momen penting untuk melakukan perbaikan.

“Ada banyak yang sudah kami benahi. Dari analisis pertandingan terakhir, tim tampil di bawah performa terbaik. Sekarang kondisinya lebih baik,” ujarnya.

Namun, masalah belum sepenuhnya selesai. Persis harus turun tanpa beberapa pemain kunci.

Mateo Kocijan belum siap bergabung, Adriano Castanheira dan Sidik Saimima masih dalam pemulihan, sedangkan Jordy Tutuarima absen karena alasan keluarga.