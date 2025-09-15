Sudi Abdallah Bongkar Rahasia Kemenangan Persijap Jepara atas Persis Solo

jateng.jpnn.com, SOLO - Striker Persijap Jepara Sudi Abdallah kembali menunjukkan insting gol mematikannya meski hanya dimainkan dari bangku cadangan.

Satu gol lewat titik penalti di menit 90+13 memastikan kemenangan dramatis Persijap atas Persis Solo dengan skor 2-1 pada laga pekan ke-5 BRI Super League 2025/26 di Stadion Manahan, Sabtu (13/9) malam.

Sebelumnya, Persijap unggul lebih dulu lewat sontekan Rosalvo Junior di menit ke-51 sebelum disamakan oleh sundulan Cleylton Santos pada menit ke-77.

Bagi Sudi, gol itu menjadi torehan keduanya musim ini. Sebelumnya, striker asal Burundi tersebut juga menjadi pahlawan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung di pekan ke-2, lewat gol telat di menit 90+3.

“Kemenangan ini karena kami terus disiplin menjalankan taktik dari pelatih. Akhirnya kami bisa melakukannya. Persijap selalu fight untuk bisa memenangkan pertandingan,” ujar Sudi Abdallah usai laga.

Meski mengakui kualitas timnya tak sehebat klub besar lain, pemain bernomor punggung 11 itu menegaskan semangat kebersamaan jadi kekuatan utama Laskar Kalinyamat.

Baca Juga: Bek Muda Ini Buktikan Bisa Menjadi Andalan Persijap Jepara

“Memang kualitas tim kami tidak seperti tim lain. Namun, kami saling support dan ini yang membedakan kami,” tegasnya.

Hingga pekan ke-5, Sudi sudah tampil di semua laga dengan menit bermain beragam. Dari main penuh 90 menit di pekan perdana lawan PSM Makassar, hanya satu menit kontra Persib namun mencetak gol penentu, hingga 45 menit terakhir dalam dua laga terbaru.