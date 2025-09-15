Manchester United Dibantai Man City, Amorim: Saya Lebih Menderita daripada Para Penggemar

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Krisis Manchester United makin dalam. Setan Merah kembali tumbang secara memalukan, kali ini di derbi Manchester, seusai dibantai Manchester City dengan skor telak 0-3 di Etihad Stadium, Senin (15/9) dini hari WIB.

Kekalahan itu menambah luka bagi MU yang kini hanya meraih empat poin dari lima pertandingan Liga Primer 2025/26, catatan terburuk klub dalam 33 tahun terakhir.

Lebih parah lagi, sejak Ruben Amorim ditunjuk pada November lalu, MU tercatat sebagai tim dengan poin paling sedikit di Premier League, hanya rata-rata 1 poin per laga dengan selisih gol minus 13.

Secara pribadi, Amorim juga mencetak rekor kelam dengan persentase kemenangan terburuk dari semua manajer MU sejak Perang Dunia Kedua.

“Performanya tidak bagus. Di momen-momen penting, mereka lebih baik dari kami. Saya menerima kritik dan keputusan apa pun yang menyertainya,” kata Amorim usai laga.

Dia juga menanggapi sorakan suporter yang meninggalkan stadion sebelum peluit akhir. “Pesan saya? Saya akan melakukan segalanya untuk klub. Saya lebih menderita daripada para penggemar,” ujarnya.

Namun, pelatih asal Portugal itu tetap bersikukuh mempertahankan sistem 3-4-2-1 yang selama ini dikritik kaku dan justru merugikan tim.

“Kalau saya ingin mengubah filosofi, saya akan ubah. Kalau tidak, ya orangnya yang harus diganti,” tegas Amorim.