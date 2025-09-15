Rizky Ridho Ungkap Ada Peluang Bermain di Luar Negeri, tetapi Persija tak Akan Rela

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Kapten timnas Indonesia Rizky Ridho buka suara soal peluang bermain di luar negeri. Bek tengah berusia 23 tahun itu mengakui sudah ada komunikasi serius dengan agennya soal kemungkinan tampil di luar negeri.

“Benar ada komunikasi dengan agen saya. Saya sedang urus klausul-klausul yang orang-orang tunggu, yaitu saya bisa main abroad. Jadi tunggu saja,” kata kapten Persija itu seusai laga kontra Bali United di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9).

Kontrak Ridho bersama Macan Kemayoran memang bakal habis pada akhir musim ini. Sejak didatangkan pada 2023, eks Persebaya itu sudah tampil 64 kali, mencetak tiga gol dan dua assist.

Tak hanya jadi tembok pertahanan, Ridho bahkan dipercaya mengenakan ban kapten sejak musim lalu.

Namun, Persija tentu tak ingin kehilangan aset berharga mereka.

Direktur olahraga Persija Bambang Pamungkas memastikan klub masih berusaha mempertahankan sang kapten.

“Rizky Ridho tidak akan ke mana-mana, itu yang bisa saya sampaikan,” tegas Bambang.

Dia juga menyebut sudah ada obrolan antara Ridho, agen, dan manajemen. Targetnya, pekan ini ada kejelasan soal masa depan sang pemain.