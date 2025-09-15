Bantai PSIS Semarang, Persiku Kudus tak Mau Terlena

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Persiku Kudus langsung menggebrak di laga perdana Pegadaian Championship 2025/26. Bertamu ke markas PSIS Semarang di Stadion Jatidiri, Minggu (14/9) malam, Macan Muria tampil trengginas dan menghantam tuan rumah dengan skor telak 4-0.

Striker anyar Igor Henrique jadi bintang lapangan setelah mencetak hattrick pada menit 25 (penalti), 81, dan 86. Satu gol tambahan disumbang Nurdian Syaputra di menit 37.

Kemenangan ini jelas mengejutkan. Sebab, PSIS yang baru terdegradasi dari BRI Liga 1 musim lalu semula lebih diunggulkan. Namun, kenyataannya justru sebaliknya, Persiku tampil lebih beringas.

“Alhamdulillah kami bersyukur bisa mendapat tiga poin. Sempat kurang maksimal di babak pertama, namun makin baik di babak kedua. Ini baru awal, jangan jemawa,” kata pelatih Persiku Alfiat.

Menurut eks pelatih Persik Kediri itu, kunci kemenangan Persiku ada pada kerja keras tanpa kenal lelah. “Terus terang kami tidak menduga bisa mencatat hasil seperti ini,” ujarnya.

Meski menang besar, Alfiat menyebut masih ada pekerjaan rumah, terutama soal mudahnya kehilangan bola di babak pertama. Dia juga menyoroti beberapa pemain yang mengalami cedera ringan dan akan disiapkan kembali saat melawan PSS Sleman pekan depan.

Sementara itu, pemain Persiku Crah Angger menyebut hasil ini menjadi modal bagus. “Semoga ke depannya bisa makin baik lagi,” ucapnya. (jpnn)