Mario Lemos Bongkar Kunci Kemenangan Persijap atas Persis Solo

jateng.jpnn.com, SOLO - Persijap Jepara kembali membuktikan diri bukan sekadar tim promosi di BRI Super League 2025/26. Bermain di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (13/9) malam, Laskar Kalinyamat sukses menaklukkan tuan rumah Persis Solo dengan skor dramatis 2-1.

Laga berjalan ketat sejak babak pertama yang berakhir tanpa gol. Namun, enam menit setelah jeda, striker asal Brasil, Rosalvo Junior membuka keunggulan Persijap lewat gol perdananya musim ini.

Persis Solo sempat dalam masalah setelah kapten Sho Yamamoto,diusir wasit menit ke-73 seusai tinjauan VAR. Meski bermain dengan 10 orang, tuan rumah masih bisa menyamakan kedudukan lewat sundulan Cleylton Santos di menit ke-77.

Drama terjadi di menit 90+13. Persijap mendapat hadiah penalti setelah VAR menangkap handsball pemain Persis di kotak terlarang. Sudi Abdallah yang masuk di babak kedua tampil tenang mengeksekusi penalti sekaligus memastikan tiga poin untuk tim tamu.

“Babak pertama kami kurang bagus. Namun, setelah perubahan strategi dengan dua striker, ritme permainan lebih hidup. Pemain sudah berjuang keras sampai menit akhir,” ujar pelatih Persijap Mario Lemos.

Tambahan tiga poin ini melesatkan Persijap ke posisi 5 besar klasemen sementara Super League dengan delapan poin dari lima laga. Sebuah pencapaian impresif untuk tim promosi yang baru saja kembali ke kasta tertinggi.

Pada laga berikutnya, Persijap bakal tampil di kandang sendiri menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (21/9). (jpnn)