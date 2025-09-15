Ternyata Ini Penyebab Kekalahan PSIS Semarang dari Persiku Kudus

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PSIS Semarang harus menelan pil pahit pada laga perdana mereka di ajang Pegadaian Championship 2025/26.

Laskar Mahesa Jenar dipermalukan Persiku Kudus dengan skor telak 0-4 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (14/9) malam,

Striker Persiku Igor Henrique tampil menggila dengan torehan hattrick pada menit ke-25 (penalti), 81, dan 86. Satu gol lainnya lahir lewat kaki Nurdian Syaputra di menit ke-37.

Pelatih PSIS Kahudi Wahyu mengakui pertandingan pertama ini berjalan berat bagi timnya.

Terlebih mayoritas skuad Mahesa Jenar diisi pemain muda yang mentalnya terguncang setelah penalti diberikan untuk Persiku di babak pertama.

“Penalti itu cukup memengaruhi mental pemain. Selain itu lini belakang kami juga masih belum seperti yang diharapkan,” ungkap Kahudi.

Baca Juga: Mario Lemos Bongkar Kunci Kemenangan Persijap atas Persis Solo

Meski kecewa, pelatih berlisensi A AFC itu meminta anak asuhnya tidak larut dalam bayang-bayang kekalahan.

Menurutnya, perjalanan kompetisi masih panjang dan ada banyak waktu untuk memperbaiki catatan di laga pertama ini.