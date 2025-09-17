Pelatih Timnas U-23 Indonesia untuk SEA Games Masih Rahasia

JPNN.com

Rabu, 17 September 2025 – 13:46 WIB
Timnas U-23 Indonesia gagal melangkah ke Piala Asia U-23 2026. Foto: Kita Garuda.

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir memilih irit bicara saat ditanya siapa sosok pelatih Timnas U-23 Indonesia untuk SEA Games 2025 Thailand, akhir tahun nanti.

Dalam jumpa pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (16/9), Erick menyebut masih terlalu dini untuk mengumumkan nama pelatih Garuda Muda.

“Saya terlalu dini untuk bicara nama-nama karena prosesnya sedang berjalan. Kami juga ingat, SEA Games adalah multi event, artinya peran kami dan pemerintah harus duduk bersama. Seperti apa targetnya, seperti apa rencananya, itu yang harus kami lakukan,” kata Erick.

Saat ini kursi pelatih Garuda Muda masih diisi Gerald Vanenburg. Namun, posisi juru taktik asal Belanda itu mulai diragukan menyusul rentetan hasil buruk.

Di Kejuaraan ASEAN U-23 Juli lalu, Vanenburg gagal mempersembahkan gelar juara setelah Indonesia kalah dari Vietnam di partai final. Sialnya, sebulan berselang, ia kembali menuai hasil mengecewakan.

Dalam Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 di Sidoarjo, Indonesia hanya finis sebagai runner-up grup dengan empat poin. Hasil imbang 0-0 kontra Laos dan kekalahan tipis 0-1 dari Korea Selatan membuat Indonesia gagal melangkah ke putaran final.

Menanggapi situasi ini, Erick mengaku masih akan berdiskusi dengan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers sebelum menentukan pelatih untuk SEA Games.

“Mungkin satu atau dua hari ini kami akan ada rapat dengan Direktur Teknis untuk persiapan SEA Games,” ujar Menteri BUMN itu.

