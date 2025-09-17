Jadwal Pekan ke-6 BRI Super League: Persis Solo Hadapi Lawan Berat, Persijap Manjamu Persita

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pekan ke-6 BRI Super League 2025/26 akan menghadirkan sembilan duel panas yang digelar pada 19–22 September 2025. Persaingan dipastikan makin ketat karena sebagian besar tim masih mencari konsistensi di awal musim.

Laga pembuka Jumat (19/9) menampilkan Bhayangkara Presisi Lampung FC melawan Persik Kediri di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, pukul 15.30 WIB.

Pada malam harinya, dua laga seru tersaji. Malut United menjamu Madura United di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, sementara Persebaya Surabaya menghadapi Semen Padang di Gelora Bung Tomo.

Malut United dan Madura United sama-sama dalam tren kurang meyakinkan. Keduanya baru meraih satu kemenangan sepanjang musim dan sedang berupaya bangkit.

Keesokan harinya, Sabtu (20/9), giliran Bali United yang akan meladeni PSIM Yogyakarta di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. Serdadu Tridatu bertekad memperbaiki posisi di papan klasemen, sedangkan PSIM datang dengan misi kembali ke jalur kemenangan.

Hari Minggu (21/9) bakal jadi sorotan karena PSM Makassar menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare. Juku Eja yang masih terpuruk di dasar klasemen dengan tiga poin jelas butuh hasil maksimal, tapi tantangan berat menanti karena Persija masih belum terkalahkan hingga pekan kelima.

Pekan ini ditutup dengan big match pada Senin (22/9). Arema FC akan berduel dengan Persib Bandung di Stadion Kanjuruhan, Malang, sore hari pukul 15.30 WIB.

Kedua tim hanya terpaut satu poin di klasemen, sehingga hasil laga ini bisa membuat posisi keduanya berubah drastis. Malamnya, Borneo FC akan menjajal kekuatan Persis Solo di Stadion Segiri, Samarinda.