Try Hamdani Siap jadi Tembok Kokoh Kendal Tornado FC

jateng.jpnn.com, KENDAL - Kendal Tornado FC resmi menambah amunisi anyar di bawah mistar untuk mengarungi Pegadaian Championship 2025/26. Adalah Try Hamdani Goentara, kiper berpengalaman yang kini akan mengenakan kostum Laskar Badai Pantura.

Meski baru diperkenalkan pada Senin (15/9), nama Try Hamdani sejatinya sudah terdaftar sebelum bursa pemain ditutup pada 11 September lalu.

“Kami datangkan Try Hamdani karena sesuai kebutuhan tim pelatih yang ingin memiliki empat penjaga gawang,” kata manajer Kendal Tornado FC Heri Sasongko.

Heri optimistis pengalaman sang kiper yang pernah merumput di kasta tertinggi maupun Liga 2 bakal memberi kontribusi penting bagi tim promosi ini. “Kami percaya kualitasnya bisa membantu tim berprestasi,” imbuhnya.

Try Hamdani pun tak bisa menyembunyikan rasa bangganya bisa bergabung dengan Tornado FC. “Meski tim promosi, saya lihat klub ini serius. Saya ingin tampil maksimal dan membawa Tornado berprestasi,” ucap kiper asal Palembang itu.

Dengan hadirnya Try Hamdani, persaingan di pos kiper Tornado FC makin ketat. Dia akan bersaing sehat bersama Moh Yudha, Pualam Bahari, dan Husein Akbar.

Tornado FC sendiri masih berjuang menorehkan poin perdana usai kalah tipis 0-1 dari Barito Putera di laga pembuka Pegadaian Championship.

Pada pekan kedua, tim asuhan Stefan Keeltjes akan tampil di hadapan publik sendiri melawan Persela Lamongan di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (21/9) sore. (jpnn)