Kapan Alexander Isak Akan Debut di Liverpool? Begini Kata Arne Slot

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Arne Slot memberi sinyal kuat bahwa striker anyar Liverpool Alexander Isak bisa menjalani debutnya saat The Reds menjamu Atletico Madrid di laga pembuka Liga Champions 2025/26, Kamis (18/9) dini hari WIB di Anfield.

Meski absen saat Liverpool menang tipis 1-0 atas Burnley pekan lalu, Isak kini masuk skuad untuk laga kontra Atletico. “Pasti ada peluang, karena dia ada di dalam skuad,” kata Slot dalam konferensi pers prapertandingan, Rabu (17/9).

Namun, sang pelatih menegaskan penyerang asal Swedia itu belum akan tampil penuh. “Saya bisa pastikan 100 persen dia tidak akan bermain 90 menit, tetapi dia adalah bagian dari tim,” ujarnya.

Isak menjadi sorotan setelah didatangkan dari Newcastle United pada detik-detik terakhir bursa transfer dengan status transfer termahal sepanjang sejarah Liga Inggris. Dia bergabung bersama rekrutan anyar lain seperti Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, dan Hugo Ekitike.

Kualitas Isak tak diragukan. Bersama Newcastle, Isak mencetak 62 gol sejak musim 2022/23, termasuk 23 gol di Premier League musim lalu yang menempatkannya sebagai top skor kedua di bawah Mohamed Salah (29 gol).

Bek sekaligus kapten Liverpool Virgil van Dijk menyebut Isak sebagai striker komplet. “Dia finisher klinis, bisa cetak gol dengan sundulan, kaki kanan, kiri, sudut mana saja. Striker modern yang komplet,” puji Van Dijk.

Van Dijk juga menilai Isak dan Hugo Ekitike akan jadi kombinasi menakutkan di lini depan Liverpool. “Keduanya sulit dihentikan, punya kecepatan, bisa menahan bola, dan sekarang mereka ada di pihak saya. Semoga mereka bisa menunjukkannya sepanjang musim,” tutupnya. (antara/jpnn)