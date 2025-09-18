Jersei Spesial Persib Bandung untuk Tampil di AFC Champions League Tow

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung resmi merilis jersei spesial untuk tampil di kancah Asia.

Seragam anyar itu diperkenalkan Selasa (16/9) malam, sebagai simbol perjuangan Maung Bandung mewakili Indonesia di ajang AFC Champions League Two 2025/26.

Sebagai juara bertahan BRI Super League 2025/26, Persib tergabung di Grup G bersama Lion City Sailors FC (Singapura), Selangor FC (Malaysia), dan Bangkok United (Thailand). Laga perdana akan dijalani kontra Lion City Sailors, Kamis (18/9).

Jersei anyar ini mengusung filosofi Bandung City, Spirit of Champions: Goes to Asia. Filosofi tersebut menggambarkan semangat Bandung sebagai kota juara, dengan corak visual ikonik yang ditumpahkan ke dalam desain.

Sejumlah simbol sejarah dan budaya hadir di jersei ini, mulai dari Gedung Sate, Radio Malabar, Monumen Bandung Lautan Api, tokoh wayang golek Si Cepot, hingga ikon industri dirgantara IPTN dan pesawat N250 Gatotkaca yang pernah menjadi kebanggaan bangsa.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menegaskan bahwa jersey tersebut bukan sekadar seragam tanding, melainkan simbol perjuangan yang dibawa Persib di level Asia.

“Kami melangkah ke Asia dengan membawa rasa hormat pada setiap lawan, kebanggaan untuk kota kami, dan tanggung jawab untuk Indonesia. Jersei ini adalah simbol bahwa perjuangan Persib bukan hanya untuk Bandung, tetapi juga untuk bangsa,” ujar Adhitia.

Lebih lanjut, dia menekankan semangat juara dari Bandung diharapkan bisa menginspirasi, menghubungkan, serta memberi arti lebih luas di luar lapangan. (Jpnn)