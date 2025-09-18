Pelatih Lion City Sailors Waspadai Persib Bandung

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Duel panas tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jawa Barat, Kamis (19/9) malam.

Lion City Sailors (LCS) akan menantang Persib Bandung dalam lanjutan AFC Champions League (ACL) II pukul 19.15 WIB.

Menjelang laga, pelatih LCS Aleksandar Rankovic mengakui bahwa Persib bukan lawan sembarangan.

Menurutnya, Maung Bandung kini jauh berbeda dibanding musim lalu karena diperkuat banyak wajah baru.

“Ini pertandingan yang berbeda, di stadion berbeda. Mereka punya keuntungan main di kandang dan menambah kekuatan skuad. Tapi kami juga percaya diri bisa meraih hasil di sini,” ujar Rankovic, dikutip dari laman resmi klub.

Rankovic menegaskan timnya selalu fokus ke depan. “Mereka pasti mengeluarkan kemampuan terbaik, begitu juga kami. Pertarungan akan ketat,” tambahnya.

Senada dengan sang pelatih, kapten sekaligus bek LCS Hariss Harun menegaskan timnya sudah siap tempur.

Dia menilai laga ini menjadi ujian besar untuk membuktikan mental tim Singapura tersebut.