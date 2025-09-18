Persis Solo Tanpa Sang Kapten di Laga Melawan Borneo FC

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo harus kembali tampil pincang saat melawat ke markas Borneo FC Samarinda pada pekan ke-6 BRI Super League 2025/26 di Stadion Segiri, Senin (22/9) malam.

Kapten sekaligus motor serangan Laskar Sambernyawa, Sho Yamamoto, dipastikan absen lantaran hukuman kartu merah.

Pemain asal Jepang itu diusir wasit pada menit ke-70 dalam laga pekan kelima kontra Persijap Jepara, Sabtu (13/9).

Kartu merah tersebut bukan yang pertama musim ini. Sebelumnya, Yamamoto juga sudah dikartu merah saat Persis dijamu Madura United pada pekan perdana (9/8).

Artinya, dalam empat laga awal, sang kapten sudah dua kali meninggalkan lapangan lebih cepat.

Absennya Sho Yamamoto memberi dampak besar. Di laga kontra Persijap, Persis yang tertinggal 0-1 gagal bangkit dan akhirnya menelan kekalahan ketiga dalam lima laga awal musim.

Baca Juga: Mario Lemos Bongkar Kunci Kemenangan Persijap atas Persis Solo

Hasil buruk itu membuat tim asuhan Leonardo Medina terjerembab di posisi ke-17 klasemen sementara, masuk zona degradasi.

Yamamoto selama dua musim terakhir selalu jadi andalan lini tengah Persis Solo.