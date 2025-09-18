Liverpool Libas Atletico 3-2, Debut Alexander Isak Bikin Arne Slot Terkejut

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Pelatih Liverpool Arne Slot mengaku terkejut dengan performa debut Alexander Isak saat The Reds menumbangkan Atletico Madrid 3-2 pada laga pembuka Liga Champions 2025/2026 di Anfield, Kamis (18/9) dini hari WIB.

Striker anyar asal Swedia itu langsung dimainkan sebagai starter dan tampil selama 58 menit sebelum digantikan Hugo Ekitike. Meski baru dua pekan berlatih bersama tim, Isak menunjukkan kondisi fisik yang prima.

“Saya sangat terkejut dengan betapa bugarnya dia selama 60 menit itu. Ini membuktikan bedanya merekrut pemain berusia 20 tahun dari liga lain dengan pemain 25–26 tahun yang sudah terbiasa di Premier League,” ujar Slot.

Slot menegaskan tidak kaget dengan kualitas Isak, karena apa yang ditunjukkan di Newcastle sudah jadi bukti. “Kualitasnya tidak perlu diragukan lagi, semua orang tahu. Yang mengejutkan hanya kebugarannya,” lanjutnya.

Sejak bergabung dengan Newcastle pada 2020/2023, Isak memang tampil tajam dengan catatan 62 gol dari 102 laga di semua ajang. Musim lalu, dia bahkan mencetak 23 gol dan menjadi top skor kedua Liga Inggris, hanya kalah dari Mohamed Salah (29 gol).

Slot memastikan Isak berpeluang tampil lagi saat Liverpool menjamu Everton di Derbi Merseyside, Sabtu (20/9). Namun, dia menegaskan sang striker tidak akan bermain penuh.

“Saya bisa pastikan dia tidak akan bermain 90 menit pada hari Sabtu,” kata Slot.

Kemenangan atas Atletico membuat Liverpool sementara bercokol di peringkat ketujuh klasemen Liga Champions. The Reds menjadi salah satu dari sembilan tim yang mengawali fase grup dengan kemenangan, bersama PSG, Arsenal, Bayern, Inter, Real Madrid, Tottenham, Qarabag, dan Union Saint-Gilloise. (antara/jpnn)