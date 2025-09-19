Eintracht Frankfurt Puncaki Klasemen Sementara Liga Champions

jateng.jpnn.com - Klub Jerman Eintracht Frankfurt tampil mengejutkan pada laga pembuka fase liga Liga Champions 2025/26. Skuad besutan Dino Toppmöller itu langsung meroket ke posisi puncak klasemen sementara setelah menghajar Galatasaray dengan skor telak 5-1 di Stadion Deutsche Bank Park, Frankfurt, Jumat (19/9) dini hari WIB.

Meski sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Yunus Akgün, Frankfurt mampu bangkit dengan lima gol balasan. Davinson Sánchez (37’), Can Uzun (45+2’), Jonathan Burkardt (45+4’, 66’), serta Ansgar Knauff (75’) menjadi penentu kemenangan Die Adler.

Tambahan tiga poin plus surplus gol empat menempatkan mereka di urutan pertama klasemen Liga Champions.

Juara bertahan Paris Saint-Germain (PSG) membuntuti di posisi kedua. Bermain di Parc des Princes, Paris, Kamis (18/9) dini hari WIB, Les Parisiens menggulung Atalanta 4-0 lewat gol Marquinhos (3’), Khvicha Kvaratskhelia (39’), Nuno Mendes (51’), dan Gonçalo Ramos (90+1’).

PSG sejatinya juga mengoleksi tiga poin dengan selisih gol identik, namun Frankfurt unggul produktivitas gol.

Selain Frankfurt dan PSG, beberapa hasil mencolok juga tercipta di matchday pertama. Club Brugge menggasak AS Monaco 4-1, Sporting CP berpesta 4-1 atas Kairat Almaty, sementara Bayern München mengalahkan Chelsea 3-1. Barcelona juga meraih poin penuh seusai membekuk Newcastle United 2-1 di St. James’ Park. (antara/jpnn)

Daftar lengkap hasil Matchday 1 (16–18 Sept 2025)

Selasa, 16 September 2025