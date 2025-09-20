Persijap Jepara Ingin Hapus Trauma 2014, Persita Siap Lanjutkan Dominasi

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara bakal menghadapi ujian berat saat menjamu Persita Tangerang pada pekan ke-6 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (21/9) sore. Kick-off dijadwalkan pukul 15.30 WIB.

Laskar Kalinyamat punya ambisi besar, yakni meraih kemenangan perdana atas Persita. Sejauh ini, catatan sejarah jelas tidak berpihak pada Persijap.

Dalam tiga pertemuan sebelumnya, tim asal Jepara selalu tumbang dari Pendekar Cisadane. Bahkan, hasil imbang pun belum pernah mereka cicipi.

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 2014 di kasta tertinggi kompetisi. Kala itu, Persita menang 2-0. Sejak saat itu, Persijap tak lagi berjumpa dengan Persita di level tertinggi, hingga musim ini mempertemukan keduanya kembali.

Saat ini, Persijap menempati peringkat kelima klasemen sementara Super League dengan koleksi delapan poin dari lima laga (2 menang, 2 imbang, 1 kalah). Performa cukup stabil ini membuat skuad asuhan coach setempat kian percaya diri.

“Memang kualitas tim kami tidak seperti tim lain. Tapi kami saling support, dan itu yang jadi kekuatan kami,” kata gelandang asing Persijap Sudi Abdallah.

Baca Juga: Mario Lemos Bongkar Kunci Kemenangan Persijap atas Persis Solo

Di sisi lain, Persita datang dengan kepercayaan diri baru. Meski masih tertahan di posisi ke-16 dengan empat poin, tim besutan Pendekar Cisadane mulai bangkit seusai menekuk PSM Makassar 2-1 pada pekan lalu. Itu adalah kemenangan perdana mereka musim ini.

Kini, duel Persijap kontra Persita diprediksi berlangsung ketat. Tuan rumah mengincar sejarah baru, sementara tim tamu ingin melanjutkan rekor manis mereka atas Laskar Kalinyamat. (jpnn)