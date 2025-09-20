JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Persiku Kudus Siap Hadapi PSS Sleman, Kebugaran Pemain Wajib Dijaga

Persiku Kudus Siap Hadapi PSS Sleman, Kebugaran Pemain Wajib Dijaga

Sabtu, 20 September 2025 – 03:00 WIB
Persiku Kudus Siap Hadapi PSS Sleman, Kebugaran Pemain Wajib Dijaga - JPNN.com Jateng
Persiku Kudus tengah memanaskan mesin menjelang laga pekan ke-2 Pegadaian Championship 2025/26. Foto: diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, KUDUS - Persiku Kudus tengah memanaskan mesin menjelang laga pekan ke-2 Pegadaian Championship 2025/26.

Macan Muria akan menjalani partai kandang perdananya kontra PSS Sleman di Stadion Wergu Wetan, Kudus, Minggu (21/9).

Modal Persiku cukup meyakinkan. Pada pekan pertama, tim asuhan Alfiat tampil beringas dengan melumat tuan rumah PSIS Semarang 4-0 di Stadion Jatidiri.

Baca Juga:

Kemenangan itu langsung membuat Persiku jadi sorotan, terutama karena performa fisik para pemain yang tak kendur hingga menit akhir.

“Pemain benar-benar mendominasi dari awal sampai akhir. Itu artinya konsistensi, daya juang, dan kebugaran mereka sudah teruji. Bahkan sampai menit ke-95 mereka masih bisa jaga tempo,” ungkap pelatih fisik Persiku Budi Kurnia, Jumat (19/9).

Meski begitu, Budi tak menampik jika belum semua pemain berada di kondisi ideal. Dari 30 pemain yang ada, sebagian baru bergabung menjelang kickoff sehingga kondisi fisiknya belum maksimal.

Baca Juga:

Namun, dia mengapresiasi kerja keras mereka yang menambah latihan sendiri, bahkan hingga ke gym.

“Mereka profesional. Mau mengejar ketinggalan dengan program tambahan. Itu patut diapresiasi,” ujarnya.

Persiku Kudus tengah memanaskan mesin menjelang laga pekan ke-2 Pegadaian Championship 2025/26.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persiku kudus pss sleman persiku vs pss pegadaian championship

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU