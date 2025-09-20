Persiku Kudus Siap Hadapi PSS Sleman, Kebugaran Pemain Wajib Dijaga

jateng.jpnn.com, KUDUS - Persiku Kudus tengah memanaskan mesin menjelang laga pekan ke-2 Pegadaian Championship 2025/26.

Macan Muria akan menjalani partai kandang perdananya kontra PSS Sleman di Stadion Wergu Wetan, Kudus, Minggu (21/9).

Modal Persiku cukup meyakinkan. Pada pekan pertama, tim asuhan Alfiat tampil beringas dengan melumat tuan rumah PSIS Semarang 4-0 di Stadion Jatidiri.

Baca Juga: Ternyata Ini Penyebab Kekalahan PSIS Semarang dari Persiku Kudus

Kemenangan itu langsung membuat Persiku jadi sorotan, terutama karena performa fisik para pemain yang tak kendur hingga menit akhir.

“Pemain benar-benar mendominasi dari awal sampai akhir. Itu artinya konsistensi, daya juang, dan kebugaran mereka sudah teruji. Bahkan sampai menit ke-95 mereka masih bisa jaga tempo,” ungkap pelatih fisik Persiku Budi Kurnia, Jumat (19/9).

Meski begitu, Budi tak menampik jika belum semua pemain berada di kondisi ideal. Dari 30 pemain yang ada, sebagian baru bergabung menjelang kickoff sehingga kondisi fisiknya belum maksimal.

Namun, dia mengapresiasi kerja keras mereka yang menambah latihan sendiri, bahkan hingga ke gym.

“Mereka profesional. Mau mengejar ketinggalan dengan program tambahan. Itu patut diapresiasi,” ujarnya.