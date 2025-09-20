Duel Panas di Parepare: PSM Masih Terpuruk, Persija Datang dengan Rekor Tangguh

jateng.jpnn.com, PAREPARE - PSM Makassar akan menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-6 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu (21/9) malam. Sepak mula dijadwalkan pukul 19.00 WIB.

Laga ini menjadi momen krusial bagi PSM yang masih terbenam di dasar klasemen sementara Super League. Dari empat laga yang sudah dijalani, PSM hanya mampu mengumpulkan tiga poin hasil tiga kali imbang dan sekali kalah. Lebih ironis lagi, mereka menjadi satu-satunya tim yang belum merasakan kemenangan musim ini.

Kekalahan 1-2 dari Persita Tangerang pada pekan lalu memperpanjang rentetan hasil buruk PSM. Pelatih Bernardo Tavares pun terang-terangan menyoroti kelemahan timnya.

“Kami terlalu banyak membuang waktu di lini tengah dan tidak mengontrol emosi. Padahal di latihan sudah berbeda. Ini harus segera diperbaiki,” tegasnya.

Di sisi lain, Persija datang dengan status belum terkalahkan musim ini. Macan Kemayoran kini nyaman di posisi kedua klasemen dengan 11 poin, hasil dari tiga kemenangan dan dua kali imbang.

Meski begitu, Persija juga tidak sepenuhnya puas. Pada pekan sebelumnya, mereka ditahan imbang 1-1 oleh Bali United di kandang sendiri.

Kapten tim Rizky Ridho menilai konsentrasi jadi masalah utama. “Kami kehilangan fokus dan kecolongan dari serangan balik. Itu jadi pelajaran penting,” ungkapnya.

Secara historis, duel PSM kontra Persija selalu panas. Dari 22 pertemuan sebelumnya, Persija unggul tipis dengan tujuh kemenangan, sementara PSM enam kali menang, dan sembilan lainnya berakhir imbang.